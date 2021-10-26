Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var?

Rüya Yorumcusu Kırgil’in konuk olduğu Hayatta Her Şey Var programına mesaj gönderen seyirci, “Rüyamda kocam Rusça konuşuyordu. Rus sevgilisi var mı” sorusu ile gündem oldu.

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