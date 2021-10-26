Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var? Canlı yayında ilginç soru: Kocam rüyamda Rusça konuşuyordu, sevgilisi mi var? 26 Ekim 2021 Salı Saat: 17:55 Rüya Yorumcusu Kırgil’in konuk olduğu Hayatta Her Şey Var programına mesaj gönderen seyirci, “Rüyamda kocam Rusça konuşuyordu. Rus sevgilisi var mı” sorusu ile gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617816faad212650bd085763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehitlere büyük saygısızlık: Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri tepki çekti Deniz Akkaya'dan Derin Talu'ya sert sözler: Cinsellik çağrıştıran... Tanju Özcan’dan ''büyükelçi'' açıklaması: Erdoğan'ın Arkasında durmaya hazırım Berdan Mardini'nin ''annelik'' açıklamasına eski eşi Fatoş Yelliler'den sert yanıt Üniversite laboratuvarında feci patlama Yerli aşı Turkovac aşısı için son gönüllüler bekleniyor İstanbul'da scooter faciası! Otobüsün altında sürüklendi Selde kaybolan 15 kişi Gürcistan sınırında aranıyor Kim bu ''Erdoğan'a tuzak kuran başdanışmanlar'' ?