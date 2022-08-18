Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu 18 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 11:00 İktidara yakın Ülke TV'de sunucu Mustafa Yıldız, Tarım Kredi marketlerinde ürünlere ne kadar indirim geldiğini hesaplarken sosyal medyada espri konusu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fdf19a0ddfab58dd11e843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü