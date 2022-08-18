Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu

İktidara yakın Ülke TV'de sunucu Mustafa Yıldız, Tarım Kredi marketlerinde ürünlere ne kadar indirim geldiğini hesaplarken sosyal medyada espri konusu oldu.

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