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  3. 22 Ekim 2019 08:30

Canlı yayında ırkçılık kavgası ! Stüdyoyu terk etti

CNN Türk canlı yayınında eski AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ile CHP'li Aytuğ Atıcı arasında sert bir tartışma yaşandı. Miroğlu artışma sonrası programı terk etti.

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