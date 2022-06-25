Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında kadın cinayetine ''haksız tahrik indirimi'' gerilimi Canlı yayında kadın cinayetine ''haksız tahrik indirimi'' gerilimi 25 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 09:40 Habertürk canlı yayınında Pınar Gültekin cinayetinin konuşulurken Prof. Dr. Ersan Şen'in katil zanlısına verilen "haksız tahrik indirimi" için "doğru" deyince ortalık bir anda karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b6add98f661f5ad70373a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pınar Deniz sosyal medyada alay konusu oldu: Buzdolabından da çıkabilir Didem Soydan'dan ezan paylaşımı: Bizim hoca bambaşka okuyor İmamoğlu, Erdoğan'ı belediye başkanıyken yaptığı açıklamayla eleştirdi Cübbeli Ahmet cenazede gözyaşlarına boğuldu Kanserin son evresindeki minik sadece 3 motosiklet istedi; bakın ne oldu! Marmaris'i yakan zanlının babası konuştu: ''Keşke kendini öldürseydi'' 18 hain daha etkisiz hale getirildi Marmaris'te ciğerlerimizi yakan kişi tutuklandı Kuaförde 1.5 metrelik yılan paniği