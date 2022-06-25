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  4. Canlı yayında kadın cinayetine ''haksız tahrik indirimi'' gerilimi

Canlı yayında kadın cinayetine ''haksız tahrik indirimi'' gerilimi

Habertürk canlı yayınında Pınar Gültekin cinayetinin konuşulurken Prof. Dr. Ersan Şen'in katil zanlısına verilen "haksız tahrik indirimi" için "doğru" deyince ortalık bir anda karıştı.

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