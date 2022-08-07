  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Canlı yayında kavga! Cemal Enginyurt gazetecinin üzerine yürüdü

Canlı yayında kavga! Cemal Enginyurt gazetecinin üzerine yürüdü

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'in sözleri sonrası üzerine yürüdü...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yer Taksim... Kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın!
Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler…
Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret
Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret
Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor
Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi
TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor
Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada
Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım''