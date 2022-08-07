Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında kavga! Cemal Enginyurt gazetecinin üzerine yürüdü Canlı yayında kavga! Cemal Enginyurt gazetecinin üzerine yürüdü 07 Ağustos 2022 Pazar Saat: 09:25 Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'in sözleri sonrası üzerine yürüdü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ef5adb44763d393b3ce583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer Taksim... Kutlama yapan Suriyelilerin arasına dalıp haykırdı: Burası Türkiye, dağılın! Antalya’da akılalmaz görüntü: Tek kişilik skutere 6 kişi bindiler… Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret Sadettin Saran'dan Uzunköprü'ye çok özel ziyaret Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor Bill Gates'in lüks yatları Marmaris'e demirledi TOGG'un şarj istasyonu göründü! 25 dakikada yüzde 80 şarj ediyor Gökyüzünde panik! Paraşütçünün ölüm kalım savaşı kamerada Belediye Başkan Yardımcısı'ndan şok itiraf: ''Kaçak öğrenci olarak gittim full çıkardım''