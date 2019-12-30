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  3. 30 Aralık 2019 20:35

Canlı yayında korkutan anlar ! Önce bayıldı sonra türkü söyledi

Edirne'de yerel bir televizyon kanalında yayınlanan "Ali Akartürk ile Türküler" programında Bulgaristan Karaapaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik türkü söylerken bayıldı.

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