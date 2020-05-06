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TFF BAŞKANI ÖZDEMİR RESMEN AÇIKLADI: İŞTE SÜPER LİG'İN BAŞLANGIÇ TARİHİ
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  3. 06 Mayıs 2020 13:55

Canlı yayında kritik uyarı: 2.dalga ile daha erken karşılaşırız

CHP eski milletvekili ve tıp doktoru Gaye Usluer, normalleşme adımları ile ilgili canlı yayında kritik uyarılarda bulundu.

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