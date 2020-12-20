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  3. 20 Aralık 2020 22:25

Canlı yayında laiklik için skandal açıklama

TV5 ekranlarında canlı yayına katılan yazar Ümit Aktaş canlı yayında laiklik ile ilgili tepki çeken açıklamalara imzasını attı. Aktaş göre laiklik toplumsal bütünlüğü bölmeye dayandığını söyledi.

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