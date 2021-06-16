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  4. Canlı yayında olay iddia: ''Erdoğan, Soylu'nun üstünü çizdi''

Canlı yayında olay iddia: ''Erdoğan, Soylu'nun üstünü çizdi''

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın özel bir brifing aldığını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu gözden çıkardığını öne sürdü.

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