Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri'' Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri'' 05 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 16:11 Piyasalarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Selçuk Geçer, "Dolar 13,50 TL değil, Türkiye'de 3 tane farklı dolar kuru var" diyerek gerçek dolar kurunu canlı yayında açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fe776a048efb05ed793443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP'li vekiller, HDP'li Oya Ersoy'un AK Parti'ye gerici demesine tepki gösterdi Babasının pazarcı olmadığı ortaya çıkan Oytun Erbaş: Dedem pazarcıdır Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada Hüseyin Baş: ''Toplumu ayrıştırarak seçime gitme politikası izleniyor'' Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Dil uzatanın dilini kopartırım'' Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler! Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı İstanbul'daki gizemli kazıdan vahşet çıktı! ''Adam geberdi gitti zaten...''