  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri''

Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri''

Piyasalarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Selçuk Geçer, "Dolar 13,50 TL değil, Türkiye'de 3 tane farklı dolar kuru var" diyerek gerçek dolar kurunu canlı yayında açıkladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
HDP'li vekiller, HDP'li Oya Ersoy'un AK Parti'ye gerici demesine tepki gösterdi
Babasının pazarcı olmadığı ortaya çıkan Oytun Erbaş: Dedem pazarcıdır
Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı
Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada
Hüseyin Baş: ''Toplumu ayrıştırarak seçime gitme politikası izleniyor''
Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Dil uzatanın dilini kopartırım''
Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler!
Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı
İstanbul'daki gizemli kazıdan vahşet çıktı! ''Adam geberdi gitti zaten...''