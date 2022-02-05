Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri''

Piyasalarla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Selçuk Geçer, "Dolar 13,50 TL değil, Türkiye'de 3 tane farklı dolar kuru var" diyerek gerçek dolar kurunu canlı yayında açıkladı.

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