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  3. 17 Haziran 2020 13:35

Canlı yayında olay sözler: ''Konuşmam konuşursam hapse atılırım!''

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Halk TV'de katıldığı programda Emniyet'teki atamalar için "konuşursam hapse atılırım" dedi.

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