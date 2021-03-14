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  4. Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!''

Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!''

TV 100’deki programda Evren Turhan ile Emre Bol arasında FETÖ tartışması yaşandı. Emre Bol, Turhan’a “FETÖ ile aynı kafadasın” dedi. Turhan, “Aklını alırım senin” diyerek yanıt verdi.

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