Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!'' Canlı yayında olay var: ''Akıllı ol, aklını alırım!'' 14 Mart 2021 Pazar Saat: 23:35 TV 100’deki programda Evren Turhan ile Emre Bol arasında FETÖ tartışması yaşandı. Emre Bol, Turhan’a “FETÖ ile aynı kafadasın” dedi. Turhan, “Aklını alırım senin” diyerek yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e739544a22b778f528b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye - Suriye sınırına balistik füzeli saldırı! Erdoğan: ''Aşıda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız'' CHP'li Başarır: ''83 milyon çalışıyor sadece 5 kişi kazanıyor'' SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi Mansur Yavaş Twitch’e katıldı Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı