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  4. Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi

Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi

Amerika Birleşik Devletleri’nin CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box ekonomi programı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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