Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi Canlı yayında olduğunu bilmiyordu: Ekonomi programında iç çamaşırlı adam sürprizi 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 17:20 Amerika Birleşik Devletleri’nin CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box ekonomi programı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d80f2716932f6abc002493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan sahil güvenlik ekipleri Türk İHA'sına böyle yakalandı İstilacı tırtıllar İstanbul'da! Çiftçiler istilacı tırtıllar için doğal afet talep etti Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü