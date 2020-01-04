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  3. 04 Ocak 2020 10:05

Canlı yayında ortalık karıştı! İsmail Saymaz: ''Tümüne namaz kıldırırım''

Habertürk canlı yayınında Selman Öğüt ve İsmail Saymaz arasında yaşanan sert tartışmanın ardından reklam arasına gidilmek zorunda kalınıldı.

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