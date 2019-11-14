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  3. 14 Kasım 2019 09:35

Canlı yayında ortalık karıştı ! Reklam arası verdiren tartışma

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gergin anlar yaşandı. CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya'nın tartışması üzerine reklam arası verildi.

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