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  3. 08 Aralık 2020 13:00

Canlı yayında Perinçek'e sert sözler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, katıldığı canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e çok sert sözlerle yüklendi.

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