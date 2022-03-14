Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında romantik anlar: Seda Sayan, Çağlar Ökten'e ''evet'' dedi Canlı yayında romantik anlar: Seda Sayan, Çağlar Ökten'e ''evet'' dedi 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 14:20 Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 küçük sevgilisi Çağlar Ökten'in evlilik teklifine canlı yayında yanıt verdi. ''Teklife cevabım sonsuza dek evet'' diyen Seda Sayan, sevgilisiyle dans etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622f2509474a273c57072363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırıyı yıllar sonra anlattı Cübbeli Ahmet'ten Serdar Tuncer'e: ''Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul'' İstanbul'daki lüks oteldeki şüpheli ölümde, genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı TOGG gümbür gümbür geliyor: Yerli otomobil ilk 10'a girdi! CHP'den ''Cumhurbaşkanı adayı kim olacak'' sorusuna dikkat çeken yanıt Yine Bülent Serttaş ve yine Oryantal Didem... Bu sefer gözünü ayırmadı Ukrayna'dan sıcak görüntüler: Rusya, uçak fabrikasını bombaladı