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  3. 29 Temmuz 2017 17:50

Canlı yayında saçları yandı

Bilgisayar oyunu oynayıp, takipçileriyle konuşan bir yandan da elindeki çakmakla oynayan Fransız kadın saçlarını yaktı.

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