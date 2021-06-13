Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken iddialar Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken iddialar 13 Haziran 2021 Pazar Saat: 21:55 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Halk TV'ye Sedat Peker yakalandı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c654a388f81e51213ec8c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Aleyna Tilki, ''Kuliste evcilik oynuyoruz'' diyerek dans videosunu paylaştı Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç!