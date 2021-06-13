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Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken iddialar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Halk TV'ye Sedat Peker yakalandı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

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