Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili olay iddia: ''Yeni video geliyor...'' Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili olay iddia: ''Yeni video geliyor...'' 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 12:15 Halk TV canlı yayınında konuşan hukukçu Salim Şen, "Sedat Peker'in helalleşme videosu çekeceği ve bunun bir deprem etkisi yaratacağı endişesi var" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d2c33856fd55e5b33b183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada İstanbul'u kaplayan toz bulutu uçaktan görüntülendi İşte TOGG'da son durum! Üretim tesisinde sona gelindi Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu Bakan Akar son durumu açıkladı: ''Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi!'' Servis aracı alev alev yandı, canlarını zor kurtardılar Şükriye Tutkun: ''Keşke Erdoğan benim babam olsa'' Kapı kapı dolaşıp tereyağı sattı! Gerçek sonradan ortaya çıktı İstanbul'da korkutan patlama! Bina tahliye edildi