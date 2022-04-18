  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili olay iddia: ''Yeni video geliyor...''

Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili olay iddia: ''Yeni video geliyor...''

Halk TV canlı yayınında konuşan hukukçu Salim Şen, "Sedat Peker'in helalleşme videosu çekeceği ve bunun bir deprem etkisi yaratacağı endişesi var" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Karşılarına ayı çıkan tatilcilerin panik anları kamerada
İstanbul'u kaplayan toz bulutu uçaktan görüntülendi
İşte TOGG'da son durum! Üretim tesisinde sona gelindi
Sınırın sıfır noktasında hareketlilik! PKK inleri obüslerle vuruldu
Bakan Akar son durumu açıkladı: ''Planlanan hedeflerin tamamı ele geçirildi!''
Servis aracı alev alev yandı, canlarını zor kurtardılar
Şükriye Tutkun: ''Keşke Erdoğan benim babam olsa''
Kapı kapı dolaşıp tereyağı sattı! Gerçek sonradan ortaya çıktı
İstanbul'da korkutan patlama! Bina tahliye edildi