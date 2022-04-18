Canlı yayında Sedat Peker ile ilgili olay iddia: ''Yeni video geliyor...''

Halk TV canlı yayınında konuşan hukukçu Salim Şen, "Sedat Peker'in helalleşme videosu çekeceği ve bunun bir deprem etkisi yaratacağı endişesi var" dedi.

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