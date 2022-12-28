Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü 28 Aralık 2022 Çarşamba Saat: 09:55 Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tacizle suçlanan Sinan'ın daha önce karısını ve çocuklarını taciz ettiği iddiası stüdyoyu karıştırdı. Müge Anlı sinirden gözyaşlarına hakim olamazken, avukat Rahmi Özkan şüpheliye beddualar savurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63abe872b715421b9d6a5843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Konserve balıktan da mikroplastik çıktı HaberTürk'te Kübra Par'dan Ahmet Davuoğlu'na ''Bahçeli'' müdahalesi Türk-İş Başkanı canlı yayında kendisini böyle savundu İstanbul'da vahşet! Diri diri yakarak öldürdüler İstanbul'da 20 katlı binada yangın paniği İstanbul'da 150 bin TL'lik soygun anı kamerada İstanbul’da alarm veren barajlar böyle görüntülendi THY uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı Hekimlerin Bakan Koca'yı protestosuna polis engeli