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  4. Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü

Canlı yayında sinirler gerildi! Müge Anlı ağladı, Rahmi Özkan yüzüne tükürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tacizle suçlanan Sinan'ın daha önce karısını ve çocuklarını taciz ettiği iddiası stüdyoyu karıştırdı. Müge Anlı sinirden gözyaşlarına hakim olamazken, avukat Rahmi Özkan şüpheliye beddualar savurdu.

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