Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...'' Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...'' 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 13:45 Ege’de Son Ses adlı yerel bir radyo kanalında Murat Karakaş isimli gazetecinin mültecilere yönelik sözleri tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610d12d5d80830591445a1f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da kan donduran görüntü: Tartıştığı motosikletliye böyle çarptı İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti D-100'de trafiği kilitleyen kaza İstanbul merkezli 25 ilde dev operasyon: 82 gözaltı kararı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere füzeli saldırı Halk TV ekibine saldırı şoku: Canlı yayını bastılar Manisa'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 30 yaralı Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı