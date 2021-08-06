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  4. Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...''

Canlı yayında skandal sözler: ''Ukrayna'dan bayan mülteciler gelse...''

Ege’de Son Ses adlı yerel bir radyo kanalında Murat Karakaş isimli gazetecinin mültecilere yönelik sözleri tepki çekti.

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