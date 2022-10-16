Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında skandal! Stüdyoya kömür getirdiler: Profesörün tepkisi olay oldu Canlı yayında skandal! Stüdyoya kömür getirdiler: Profesörün tepkisi olay oldu 16 Ekim 2022 Pazar Saat: 17:00 Cuma akşamı Bartın'da bir maden ocağında meydana gelen patlama tüm Türkiye'nin yüreğini sızlatırken canlı yayında yaşananlar sosyal medyada büyük tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634c0e7767fd3b10f0557f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kafede ortalık karıştı: Bacak bacak üstüne atıp kavgayı izleyen adam gündem oldu Yürekleri ağızlara getiren anlar: Raylara düştü, tren son anda durdu Ölen madencinin ablası Erdoğan'a böyle feryat etti Erdoğan açıkladı: Maden faciasında can kaybı yükseldi Madende yaşamını yitiren işçilerden geriye bu fotoğraflar kaldı İskenderun Körfezi'nde peş peşe hortum paniği Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isteyen polis şehit oldu Türk-İş Başkanı Atalay: ''Madencilerin sıkıntılarını Bakan beye iletmiştik'' Bakan Varank'tan cep telefonu çıkışı: Biz bu kadar zengin bir ülke değiliz