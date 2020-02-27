SON DAKİKA
CANLI YAYINDA ŞOK İDDİA: İDLİB'DE 20'NİN ÜZERİNDE ŞEHİDİMİZ VAR!
ACI HABER GELDİ: İDLİB'TE 9 EVLADIMIZ DAHA ŞEHİT DÜŞTÜ!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Şubat 2020 23:10

Canlı yayında şok iddia: İdlib'de 20'nin üzerinde şehidimiz var!

Türkiye gece yarısı büyük bir şok yaşadı. Haber Global'deki canlı yayın sırasında Optimar Araştırma A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, İdlib'te 20'den fazla şehidimiz olduğunu iddia etti.

Video Galeri
Rejim unsurlarının vurulduğu anlar
Rejim unsurlarının vurulduğu anlar
Video Galeri
Rejim askerleri böyle vuruldu
Rejim askerleri böyle vuruldu
Video Galeri
Kılıçdaroğlu: ''Hiçbir CHP’li baskılara boyun eğmeyecek''
Kılıçdaroğlu: ''Hiçbir CHP’li baskılara boyun eğmeyecek''
Video Galeri
Bir estetik faciası daha! Genç kızın hayatı kabusa döndü
Bir estetik faciası daha! Genç kızın hayatı kabusa döndü
Video Galeri
Ünlü şarkıcı dans ederken ayağını kırdı
Ünlü şarkıcı dans ederken ayağını kırdı
Video Galeri
Acı haberi Erdoğan verdi: İdlib'de 3 asker şehit düştü!
Acı haberi Erdoğan verdi: İdlib'de 3 asker şehit düştü!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM