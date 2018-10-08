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  3. 08 Ekim 2018 19:32

Canlı yayında şok tepki: ''Dini Erdoğan'ın elinden alın, çıplak kalır''

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV ekranlarında katıldığı canlı yayında yeni bir gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bilgin Pro
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