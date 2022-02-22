Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında şoke eden anlar: Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlamasını yapan kişi tacizcisi çıktı Canlı yayında şoke eden anlar: Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlamasını yapan kişi tacizcisi çıktı 22 Şubat 2022 Salı Saat: 18:10 Tuğba Özerk'i taciz ettiği iddia edilen kişi Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak küfürler etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6214fcde4c289c084e52dbe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu: Bölgemizde savaş istemiyoruz Yağışlar Marmaris'i fena vurdu! Yollar göle döndü, evleri su bastı Kılıçdaroğlu: ''Bunlar asla gitmez'' diyenler var; tıpış tıpış gidecekler Güpe gündüz Zülfikarlı saldırgan dehşet saçtı! Bir anne dedektif gibi iz sürüp sapığı yakalattı! İşte Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'yi sürükledikleri tehlike! ''Benimle ilgilenmediler'' deyip pompalıyla dehşet saçtı Dolandırıcıların yeni tuzağı elektrik faturaları İşçi servisi devrildi: 40 yaralı