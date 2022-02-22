Canlı yayında şoke eden anlar: Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlamasını yapan kişi tacizcisi çıktı

Tuğba Özerk'i taciz ettiği iddia edilen kişi Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanarak küfürler etti.

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