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  4. Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı

Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı

Tv100 ekranlarında Suriyeli sığınmacıların durumu tartışılırken, AK Partili Mehmet Metiner ile yazar Aytunç Erkin arasında çıkan tartışma yayına damgasını vurdu.

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