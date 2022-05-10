Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 07:50 Tv100 ekranlarında Suriyeli sığınmacıların durumu tartışılırken, AK Partili Mehmet Metiner ile yazar Aytunç Erkin arasında çıkan tartışma yayına damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6279ef0ad20c8d7abb2aac33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi Kamyonet kasasında açık et taşımışlardı: Ankara'daki akılalmaz olayla ilgili yeni gelişme Erdoğan konuşurken, Bakan Nureddin Nebati'nin hali olay oldu Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto İki çocuk annesi anneler gününde intihar etti Kayalıklardan denize atladı, ölümden döndü Arka Sokaklar dizisinde ''göçmen'' ifadesi sansürlendi Orman yangınında yok olan cennet küllerinden yeniden doğdu