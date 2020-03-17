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  3. 17 Mart 2020 11:00

Canlı yayında stüdyoyu dezenfekte ettiler

Türkiye'yi saran koronavirüs korkusunda ilginç anlar da yaşanıyor. Ulusal Kanal stüdyosu canlı yayında dezenfekte edildi. İşte o ilginç görüntüler...

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