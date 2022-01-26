Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında sürpriz misafir! Önce sesi sonra kendisi geldi Canlı yayında sürpriz misafir! Önce sesi sonra kendisi geldi 26 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 16:55 A Para ekranlarında yayınlanan Paranın Rotası programında ilginç anlar yaşandı. Canlı yayın sırasında stüdyoya kedi girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f152d4815440783610b3d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kar biriken çatıda ölümle dans kamerada! Pes dedirten görüntüler İstanbul Boğazı turkuaza büründü İmamoğlu'ndan ''yemek'' tartışmaları için çok sert yanıt Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den korkutan ''yeni varyantlar'' uyarısı TAG otoyolu ulaşıma açıldı Şehirler arası otobüs seferleri başladı Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü, 1 yaralı Para piyasaları uzmanından FED kararı öncesi korkutan dolar tahmini İstanbul’da kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi