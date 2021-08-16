Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Taliban tarafından aranan sunucu şoke oldu Canlı yayında Taliban tarafından aranan sunucu şoke oldu 16 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 10:30 Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından son durumu aktaran sunucu, canlı yayında gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/611a141933036634eb162d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kabil-İstanbul uçağında izdiham Uçağın iniş takımına tutunan iki Afgan'ın düşme anı kamerada Haluk Levent afet bölgesinden paylaştı: ''Kullanılmış eşya göndermeyin'' Konsere geç kalan Hande Yener öyle bir şey yaptı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 günde 2 farklı göç açıklaması Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu: Eğitimiyle dikkat çeken yarışmacı ikinci soruda elendi Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Kabil'den kaçış: Binlerce araç yollarda Eşi benzeri görülmemiş yağış: 1,42 milyon haneye tahliye çağrısı Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü