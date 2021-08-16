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  4. Canlı yayında Taliban tarafından aranan sunucu şoke oldu

Canlı yayında Taliban tarafından aranan sunucu şoke oldu

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından son durumu aktaran sunucu, canlı yayında gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı.

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