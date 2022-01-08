Anasayfa Video Galeriler Gündem canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi 08 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 12:40 Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun, canlı yayında Türkiye’de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırması tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d95c2ae6cc60622861fc33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2022'nin en önemli gök olayı olarak tarihe geçecek! 20-30 yılda bir gerçekleşiyor Parmağına sıkışan 1 TL böyle çıkarıldı Suriyeliler ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla yürüdü, ortalık karıştı! Bakan Bilgin'den canlı yayında 3600 ek gösterge ve AGİ açıklaması İstanbul'da İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var Gonca Vuslateri'nin ''Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni'' dansı olay oldu Otomobil bagajından kaçak mülteci çıktı Özel Harekat'tan ''torbacılara'' nefes kesen operasyon anı Türkiye bunu da gördü: Benzinde ''kotalı satış'' başladı