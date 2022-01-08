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canlı yayında tepki çeken zam değerlendirmesi

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun, canlı yayında Türkiye’de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırması tepki çekti.

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