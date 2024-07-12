Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 12:46 Ankara'da sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir kişi, tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan adamın hayati tehlikesi sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6690fb8534aba304d804bcb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR THY'den sanatçılara ''valiz'' eziyeti Ege Denizi'nde yerli balıkların yerini egzotik türler aldı Kebabın başkentinde ''bedava'' izdihamı İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var Fabrikada korkunç kaza: Kadın işçinin eli koptu 81 ilde ''Çember'' operasyonu: 4 bin 466 kişi yakalandı 15 dakika yetti: Yaz yağmuru hayatı felç etti İstanbul'da korku dolu gece: 6 katlı bina tahliye edildi Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı