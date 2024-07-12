Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı

Ankara'da sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir kişi, tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan adamın hayati tehlikesi sürüyor.

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