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  3. 14 Şubat 2021 14:25

Canlı yayında yardım çığlığı! Valilikten açıklama geldi

Afyonkarahisar Valiliği'nden sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı esnada silah sesleri duyulan ve ağlayarak yardım isteyen kadınla ilgili açıklama yapıldı.

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