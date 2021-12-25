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  4. Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma''

Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma''

Tele1'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını değerlendiren Ekonomist Meliha Okur, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a "Gel bakayım karşıma" diyerek seslendi.

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