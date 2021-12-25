Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma'' Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma'' 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 09:26 Tele1'de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını değerlendiren Ekonomist Meliha Okur, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a "Gel bakayım karşıma" diyerek seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c6b97f300d351d1e15b233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu Kadınlar ''ped'' fiyatlarındaki artışları protesto etmek için yürüdü Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada! Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da.... Google Earth, ''çok gizli'' hayalet savaş uçağını yakaladı İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar verildi