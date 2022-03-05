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Canlı yayında yumruk yemişti: Rus yanlısı milletvekili casusluk yaparken yakalandı

Ukrayna'dan gelen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Daha önce Putin'i savunduğu için katıldığı canlı yayında yumruk yiyen Ukraynalı milletvekili, Nestor Sufriç casusluk yaparken yakalandı.

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