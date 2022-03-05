Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayında yumruk yemişti: Rus yanlısı milletvekili casusluk yaparken yakalandı Canlı yayında yumruk yemişti: Rus yanlısı milletvekili casusluk yaparken yakalandı 05 Mart 2022 Cumartesi Saat: 15:55 Ukrayna'dan gelen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Daha önce Putin'i savunduğu için katıldığı canlı yayında yumruk yiyen Ukraynalı milletvekili, Nestor Sufriç casusluk yaparken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62235dc3bca0661d042d9863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar Korku dolu anlar kamerada! Canını son anda kurtardı Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşan Çeçenler: Kadirov Çeçen değil Rus Ukrayna ordusu Rus helikopterini düşürdü Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı'na damga vuran Atatürk sahnesi Maaşını çekmek için gittiği bankada ''öldüğünü'' öğrendi Şahan Gökbakar HaberTürk'ü fena ''ti''ye aldı Dünya Ukraynalı bu çiftçiyi konuşuyor! Rus füzesini böyle ele geçirdiler Taksiciler bu sefer birbirini dövdü! Öldüresiye dayak kamerada