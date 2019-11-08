  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Kasım 2019 19:30

Canlı yayında yumruklar konuştu !

Brezilya'da canlı yayınlanan bir radyo programında ABD'li gazeteci Glenn Greewald röportaj verdiği muhabir tarafından yumruklandı.

Video Galeri
MSB açıkladı ! 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi
MSB açıkladı ! 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi
Video Galeri
Sivas'ta büyük yangın ! Alevler her yeri sardı
Sivas'ta büyük yangın ! Alevler her yeri sardı
Video Galeri
AK Partili vekil, asgari ücretle kaç yumurta alınabildiğini hesapladı
AK Partili vekil, asgari ücretle kaç yumurta alınabildiğini hesapladı
Video Galeri
Türk ve Rus askerlerinden üçüncü ortak devriye
Türk ve Rus askerlerinden üçüncü ortak devriye
Video Galeri
Fatih Bulut'un skandal görüntüleri ortaya çıktı
Fatih Bulut'un skandal görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
PKK'ya Kıran-5 operasyonu başlatıldı
PKK'ya Kıran-5 operasyonu başlatıldı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM