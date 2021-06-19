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  4. Canlı yayında zor anlar! NTV spikeri depreme canlı yayında yakalandı

Canlı yayında zor anlar! NTV spikeri depreme canlı yayında yakalandı

İstanbul'da AFAD'ın 3.9, Kandilli'nin ise 4,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depreme canlı yayında yakalanan NTV Haber spikeri Buse Yıldırım'ın tepkisi kameralara yansıdı.

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