Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yayındaki muhabir hayatının şokunu yaşadı Canlı yayındaki muhabir hayatının şokunu yaşadı 01 Ocak 2022 Cumartesi Saat: 09:50 Arjantin’de bir muhabir canlı yayında haber sunarken evinin soyulduğunu öğrenerek polis gönderilmesi çağrısında bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61cff9aecfb0f108a4239a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ? Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı 15 kişi tek kişiyi dövdü! Linç girişimi kamerada BTP lideri Hüseyin Baş: ''Erdoğan, Soylu ve Bahçeli'nin düşünceleri aynı değil'' Yılbaşı zammı için ''sarı kuyruk'' böyle görüntülendi TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor Covid-19 testi pozitif çıkınca uçakta mahsur kaldı Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci olay oldu Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: ''Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık''