  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Canlı yayındaki muhabir hayatının şokunu yaşadı

Canlı yayındaki muhabir hayatının şokunu yaşadı

Arjantin’de bir muhabir canlı yayında haber sunarken evinin soyulduğunu öğrenerek polis gönderilmesi çağrısında bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Gel de isyan etme! Koronavirüs salgınını böyle mi yeneceğiz ?
Taksim yeni yıla saatler kala doldu taştı
15 kişi tek kişiyi dövdü! Linç girişimi kamerada
BTP lideri Hüseyin Baş: ''Erdoğan, Soylu ve Bahçeli'nin düşünceleri aynı değil''
Yılbaşı zammı için ''sarı kuyruk'' böyle görüntülendi
TOGG'da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
Covid-19 testi pozitif çıkınca uçakta mahsur kaldı
Azerbaycan televizyonunda 'Muharrem Sarıkaya' skeci olay oldu
Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: ''Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık''