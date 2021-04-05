Anasayfa Video Galeriler Gündem Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü 05 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 07:55 SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü. AK Partili Mücahit Birinci'nin üstüne yürüdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606a983ef577d7408547de53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler Bu gece, Çukur'a veda gecesi! MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran sahne Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den oryantal şov Hakan Bayrakçı’dan canlı yayında olay ''103 emekli amiral'' açıklaması Cübbeli Ahmet kızını evlendirdi Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'' Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıyla ilgili merak edilen soruya yanıt