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Canlı yaynda AK Partili ismin üstüne yürüdü

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı canlı yayında çılgına döndü. AK Partili Mücahit Birinci'nin üstüne yürüdü.

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