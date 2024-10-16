Anasayfa Video Galeriler Gündem Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı 16 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 10:00 Güncelleme: 16 Ekim 2024 Çarşamba 10:00 Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin K.'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670f64a0bf79a45e34015453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gökçe Bahadır doğumgünü pastasını üflerken alevler içinde kaldı Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 14 terörist öldürüldü Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü Trump şov başladı: Etkinliği yarıda kesip 39 dakika boyunca dans etti Atatürk büstünü parçaladılar Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum'' Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var Freni patlayan kepçe ortalığı savaş alanına çevirdi