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  4. Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı

Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı

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Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin K.'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

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