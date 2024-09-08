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  4. Cansız bedeni çuvalda bulunmuştu: Narin soruşturmasında gözaltı yağmuru

Cansız bedeni çuvalda bulunmuştu: Narin soruşturmasında gözaltı yağmuru

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Diyarbakır'da arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 1,5 km mesafede cansız bedeni bulunan minik Narin ile ilgili soruşturma kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.

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