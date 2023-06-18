Anasayfa Video Galeriler Gündem Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı 18 Haziran 2023 Pazar Saat: 23:55 Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin’in, Çağlar Aras Topçu ile nişanlandığı gece ziyaretçilerin ve kameraların önünde aşka geldiği anlar olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648f6f38ebedf42f4b2cc923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında... ''Ben Örümcek Adamım'' diyen çocuk 5'inci kattan aşağı atladı Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı Ümit Özdağ'dan olay olacak, Abdüllatif Şener açıklaması Sağanak yağış felç etti! Hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti