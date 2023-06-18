Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı

Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin’in, Çağlar Aras Topçu ile nişanlandığı gece ziyaretçilerin ve kameraların önünde aşka geldiği anlar olay oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648f6f38ebedf42f4b2cc923" allowfullscreen></iframe>