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  4. Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı

Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı

Sosyal medya fenomeni Cansu Yeğin’in, Çağlar Aras Topçu ile nişanlandığı gece ziyaretçilerin ve kameraların önünde aşka geldiği anlar olay oldu.

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