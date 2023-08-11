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Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar!

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Antalya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, kafes yapılarak koruma altına alınan caretta caretta yuvası üstünde mangal yapması isyan ettirdi.

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