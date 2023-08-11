Anasayfa Video Galeriler Gündem Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! 11 Ağustos 2023 Cuma Saat: 12:45 Güncelleme: 11 Ağustos 2023 Cuma 12:45 Antalya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, kafes yapılarak koruma altına alınan caretta caretta yuvası üstünde mangal yapması isyan ettirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d603360c330064e8446503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı İstanbul'un cenneti cehenneme döndü! Hayati uyarı geldi İlk siviller Uzay'da... 45 dakikada uzaya çıktılar! Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı İstanbul'da fabrika yangını Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü