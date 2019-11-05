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  3. 05 Kasım 2019 09:45

Çarpışan iki galaksinin görüntüsü yayınlandı

Hubble şimdi de Arp-Madore 2026-424 isimli bir galaksi sisteminin inanılmaz görüntüsünü paylaştı. Tam 704 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bu ilginç sistemde, çarpışma halindeki iki dev galaksinin dansını görüyoruz.

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