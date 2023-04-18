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Çarpışan otomobiller alev aldı; Ölü ve yaralılar var

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Burdur'un Bucak ilçesinde çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

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