Anasayfa Video Galeriler Gündem Çarpışan otomobiller alev aldı; Ölü ve yaralılar var Çarpışan otomobiller alev aldı; Ölü ve yaralılar var 18 Nisan 2023 Salı Saat: 11:25 Güncelleme: 18 Nisan 2023 Salı 11:25 Burdur'un Bucak ilçesinde çarpışan iki otomobil alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643e53f1f258b4520271f1f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Almanya bu Türk'ü konuşuyor; sokağı satın aldı kimseyi geçirmiyor! Adıyaman'da 5 katlı bina çöktü Motosikletli şehir magandaları dehşet saçtı İnternette şimdi de ''fitre'' dolandırıcılığı İran'da yeni toplu zehirlenme vakaları Meral Akşener'in ''fısıldaması'' canlı yayına böyle yansıdı Mevzular Açık Mikrofon'da ortalık karıştı, fenalaşanlar oldu Mescid-i Aksa'da binlerce kişilik Kadir Gecesi İmamoğlu: ''Herkesin yüzü gülecek artık''