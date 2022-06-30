Anasayfa Video Galeriler Gündem Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti 30 Haziran 2022 Perşembe Saat: 14:35 Malezya'da yaşlı bir sürücü, çarparak ölümüne yol açtığı bir motosiklet sürücüsünün cansız bedeni aracının üstündeyken yoluna devam ederken görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62bd8a7aab90be243a0a7543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cüneyt Arkın'ın naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi Türkiye'nin turizm cennetinde saklambaç! Pes dedirten taktik 4'üncü katta can pazarı! Balkondan atlayan kadını havada tuttu İstanbul'da faciadan dönüldü! Küçük çocuğun ölümden döndüğü an kamerada 13 yaşında su satıp, gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyor Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi Jüri de ağzı açık izledi! Sosyal medyayı sallayan dans şov Hülya Avşar'dan plajda şezlong sporu paylaşımı olay oldu TEM'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı