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  4. Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti

Çarptığı motosiklet sürücüsünün cansız bedeniyle 2 km seyehat etti

Malezya'da yaşlı bir sürücü, çarparak ölümüne yol açtığı bir motosiklet sürücüsünün cansız bedeni aracının üstündeyken yoluna devam ederken görüntülendi.

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