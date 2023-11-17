Anasayfa Video Galeriler Gündem Çarşı bile şapka çıkarır: Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e kanlı protesto Çarşı bile şapka çıkarır: Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e kanlı protesto 17 Kasım 2023 Cuma Saat: 10:35 Güncelleme: 17 Kasım 2023 Cuma 10:35 Gazze'ye havadan ve karadan ölüm yağdıran İsrail'e yönelik protestolara tüm hızıyla devam ederken, Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e yönelik bu protesto gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655717b9f83572c66a0b6863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Plajda kabus! Yıldırım sahildeki kadının üzerine böyle düştü Bakan Fidan'ın mülakat görüntüleri gündem oldu Tutuklanan Bahar ve Nihal Candan sinir krizi geçirdi Metin Uca hayatını kaybetti İşte Kılıçdaroğlu'nun yol haritası: Mutfak videolarına devam Adında ''Anadolu'' var! Nesli tükenme tehlikesi altındaydı, Türkiye'de görüldü Terör değil, ayı saldırısı! Bir ilimizde daha aynı saldırı Düğünde 'istek şarkımı çalmadılar'' dehşeti: Ölü ve yaralılar var Bakan Yerlikaya açıkladı: 73 ilde dev operasyon