Çarşı bile şapka çıkarır: Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e kanlı protesto

Gazze'ye havadan ve karadan ölüm yağdıran İsrail'e yönelik protestolara tüm hızıyla devam ederken, Şampiyonlar Ligi maçında İsrail'e yönelik bu protesto gündem oldu.

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