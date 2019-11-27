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  3. 27 Kasım 2019 15:25

Çatalca'da fabrika yangını

İstanbul Çatalca'da bulunan bir fabrikada yangın meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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