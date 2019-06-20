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  3. 20 Haziran 2019 12:59

Çatı davası açıklandı, şehit yakınları isyan etti

15 Temmuz hain darbe girişiminin planlayıcılarının yargılandığı Genelkurmay çatı davasında yargılanan sanıklara ceza yağdı. Duruşması sonrasında polis ile şehit ve gazi yakınları arasında arbede çıktı. Polis havaya ateş açtı.

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