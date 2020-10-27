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''FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞININ BİR NUMARALI SORUMLUSU SARAY'DA!''
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  3. 27 Ekim 2020 14:15

Çatıdaki bu görüntü yürekleri ağızlara getirdi

İstanbul Sultangazi'de bir binanın çatı katındaki pencereden çatıya çıkan çocuğun tehlikeli oyunu, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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